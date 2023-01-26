Подмосковье 26 января 2023, 17:25 Компания «РТ-Инвест» возобновила скидку в 70% за обращение с ТКО для жителей Каширы и Коломны

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Компания «РТ-Инвест» приняла решение возобновить действие скидки в 70% для потребителей услуги по обращению с ТКО, проживающих в радиусе двух километров от местонахождения КПО в Коломенском и Каширском округах. Данная мера снова заработала с января 2023 года.

Скидка распространяется на 400 индивидуальных жилых домов в Коломне и 11 домов в Кашире. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что в регионе продолжает действовать ряд льгот по оплате обращения с ТКО. Так, для неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет предусмотрены 30% скидки, от 70 до 80 лет — 50%, а гражданам старше 80 лет положены 100% скидки.

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С 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» в Подмосковье реализуется реформа по обращению с отходами. Новая система позволила закрыть 39 мусорных полигонов старого формата и создать 11 современных и высокотехнологичных комплексов по переработке отходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора. Он также подчеркнул, что были приняты законы, которые позволят заметно усилить качество работы по этому направлению.

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