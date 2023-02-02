Подмосковье 02 февраля 2023, 15:08 Компания «РТ-Инвест» установила еще 4 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора в Подмосковье за год

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Региональный оператор «РТ-Инвест» вывез за 2022 год на 50 тысяч больше синих контейнеров, предназначенных для сбора сухих отходов. Компания установила в Подмосковье еще четыре тысячи таких баков, куда жители выбрасывают бумагу, картон, жесть, стекло и прочие нужные франции.

«Сейчас в Подмосковье установлено более 168 тысяч контейнеров, из них 27 тысяч — синих. Вывозят отходы более 1,5 тысячи мусоровозов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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Если в 2021 году синих контейнеров у «РТ-Инвест» было 16 тысяч, то в 2022 году их число увеличилось еще на четыре тысячи. Кроме того, на специальных площадках, во дворах и в частном секторе установлены шесть тысяч бункеров для крупногабаритных отходов.

«РТ-Инвест» отмечает, что жители Подмосковья стали активнее сортировать мусор. В 2022 году мусоровозы забрали на 50 тысяч больше заполненных синих баков с пластиковыми бутылками, алюминиевыми банками и картоном, чем годом раньше. Комплексы по переработке отходов получили еще больше чистых фракций, которые впоследствии использовали для производства новых товаров.

Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора. Он также подчеркнул, что были приняты законы, которые позволят заметно усилить качество работы по этому направлению.

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