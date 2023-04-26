Подмосковье 26 апреля 2023, 18:00 Компания «РТ-Инвест» установила 567 экопунктов для приема вторсырья в Подмосковье РТ-Инвест

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Компания «РТ-Инвест» установила 567 пунктов приема вторсырья в Подмосковье. Кроме того, экопункт оператора появился в Совете Федерации, а теперь и в Госдуме. Ежедневно аппарат может принимать на утилизацию до 450 алюминиевых банок и 500 пластиковых бутылок.

«Еще один фандомат установлен компанией „РТ-Инвест“ при поддержке Российского экологического оператора. На территории Госдумы появился фандомат, который сможет принимать на утилизацию до тысячи алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Все собранное вторсырье будет направлено на переработку», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Экопункт, установленный в Госдуме подключен к системе лояльности «РТ-Инвест». Так, сдавая тару, можно получать баллы и обменивать их на продукты питания, аренду автомобилей, электронные книги и многое другое. За год участники программы лояльности получили 12 миллионов баллов. Большинство из них пользователи потратили на различные услуги и аренду каршеринга.

«Максимальное извлечение вторичных ресурсов и их дальнейшая утилизация в новые товары — один из главных принципов устойчивого развития. Московский регион — лидер по внедрению самых технологичных проектов по обращению с отходами», — сообщил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более 240 общественных мест Подмосковья попали на всероссийское голосование по благоустройству в этом году. Местные жители выберут 56 территорий, которые преобразятся в регионе.

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