Подмосковье 31 августа 2023, 13:41 Компания «РТ-Инвест» протестировала первый в Подмосковье электромусоровоз Пресс-служба «РТ-Инвест»

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Компания «РТ-Инвест» протестировала отечественный электрический мусоровоз. Автомобиль совершил несколько рейсов в городах Подмосковья и в Москве.

Ежедневно спецтехника совершала по три рейса, вывозив свыше десяти тонн отходов. Отмечается, что профицит заряда батареи автомобиля составил 35%.

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Главной задачей тестирования были проверка соответствия расчетным характеристикам и оценка удобства в работе. При успешном прохождении дальнейших этапов испытания разработчики намерены запустить серийное производство техники. Это позволит сделать вывоз мусора более экологичным.

«Всего на территории региона установлено более 168 тысяч контейнеров, а собирают и вывозят ТКО около 1,6 тысячи мусоровозов», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Производителем электромусоровоза стала российская компания «Автобау». Автомобиль предназначен для сбора отходов в условиях плотной городской застройки и дворов, заставленных припаркованными автомобилями. Емкость аккумуляторов подбиралась так, чтобы техника могла работать весь день без подзарядки, а в ночное время восполнить заряд до 100%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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