Подмосковье 12 мая 2023, 16:50 Компания «РТ-Инвест» отсортировала 87 тысяч тонн отходов в Подмосковье в майские праздники РТ- Инвест

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Курируемый министерством ЖКХ Подмосковья оператор «РТ-Инвест» за майские праздники переработал 87 тысяч тонн отходов. Отмечается, что объем крупногабаритных отходов за это время значительно увеличиллся, достигнув 34 тысяч тонн.

Больше всего отходов в майские праздники зафиксировали в зоне работы Рузского регионального оператора. На втором и третьем местах расположились Сергиево-Посадский и Каширский операторы соответственно.

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«Самый большой успех за эти пять лет — это уменьшение захоронения отходов. На сегодняшний день десять миллионов тонн отходов не попало на захоронение, а попало на переработку. Чтобы было понятно — это сумма за два года образования всех отходов в Московской области», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

За майские праздники более 40 тысяч тонн мусора прошли сортировку на КПО «Север». На комплекс по переработке отходов «Храброво» доставили более 20 тысяч тонн, на КПО «Дон» — 21 тысячу тонн, а на комплекс «Юг» — более шести тысяч тонн. Всего на комплексах «РТ-Инвест» за этот период было отобрано три тысячи тонн стекла, 2,1 тысячи тонн пластика, пять тысяч тонн металла и 2,5 тысячи тонн макулатуры.

С 2019 года по нацпроекту «Экология» в Московской области реализуется масштабная реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. За это время свыше десяти миллионов тонн отходов направили на вторичную переработку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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