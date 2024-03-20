Подмосковье 20 марта 2024, 10:53 Компания «РТ-Инвест» отправила в переработку 70 тысяч тонн стекла за 2 года "РТ-Инвест"

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Подмосковный региональный оператор «РТ-Инвест» отправил в переработку 70 тысяч тонн стекла, собранного за два года в регионе. Этого количества хватит, чтобы изготовить не менее 20 миллионов новых стеклянных бутылок.

Только за 2023 год региональный оператор собрал и направил в переработку 40 тысяч тонн стекла. А данные за январь и февраль 2024-го уже побили прошлогодние показатели — за два месяца собрали 7,5 тысячи тонн ценного вторсырья. Стекло уже отправили на производство в Новосибирскую, Московскую и Ленинградскую области.

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Стекло можно перерабатывать неограниченное количество раз. Предприятия используют в производстве новой тары примерно 25-30% вторичного сырья. Это помогает производителю экономить минеральные компоненты. Таким образом, использование стеклобоя значительно улучшает состояние окружающей среды. Учитывая, что этот материал разлагается более тысячи лет, вовлечение его во вторичный оборот исключает нанесение вреда экологии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу по модернизации контейнерных площадок в регионе. По его словам, те главы, которые вовлечены в эту руботу, первыми увидят результат и радикальное снижение жалоб.

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