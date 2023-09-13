Подмосковье 13 сентября 2023, 13:43 Компания «РТ-Инвест» отправила на переработку 70 тысяч тонн вторсырья с начала года Пресс-служба «РТ-Инвест»

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Региональный оператор «РТ-Инвест» в этом году отправил на переработку уже 70 тысяч тонн вторичных материалов. Это примерно тысяча железнодорожных вагонов с пластиком, стеклом, макулатурой и электронным ломом.

«Более 11 миллионов тонн бытовых отходов подмосковные КПО направили на вторичную переработку с 2019 года. Раньше весь этот мусор просто поместили бы на полигоны, но сегодня эти отходы приобрели вторую жизнь и стали компостом, техногрунтом, новыми банками и бутылками, лавочками, плитками, урнами, одеждой и рюкзаками», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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С начала года комплексы «РТ-Инвест» направили в переработку 25 тысяч тонн пластика и 15 тысяч тонн стекла. Традиционно высокий спрос и на макулатуру — 14 тысяч тонн с января. Также за девять месяцев удалось отобрать 540 тонн электронного лома.

Вторсырье из Подмосковья принимают в разных регионах России. Самыми активными потребителями являются компании из Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Воронежской областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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