Подмосковье 05 марта 2024, 12:53 Компания «Россети» завершила реконструкцию подстанции «Пахра» в Подмосковье Пресс-служба «Россетей»

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Компания «Россети» подвела итоги функционирования ЕНЭС в 2023 году. Встречу провел первый заместитель генерального директора Андрей Муров.

По его словам, лучшую динамику производственных показателей зафиксировали в магистральных электрических сетях Северо-Запада, где удельная аварийность сократилась на 16% в годовом сопоставлении. При этом лидером стало Северное предприятие, снизившее показатель на 39%.

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Напомним, в зону обслуживания предприятия входят Республика Коми и Архангельская область.

Кроме того, «Россети» продолжила работу по модернизации системообразующих питающих центров в регионах. Так, крупнейшим проектом стало завершение реконструкции подстанции 500 кВ «Пахра», которая обеспечивает энергией южные районы Подмосковья.

На встрече компания наметила цели на 2024–2025 годы. Они включают в себя восстановление магистральной сетевой инфраструктуры на новых территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за ближайшие три года.

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