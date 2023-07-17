Подмосковье 17 июля 2023, 14:26 Компания «Россети» установила 60 защитных устройств от птиц на линии электропередачи в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Специалисты компании «Россети Московский регион» установили 60 птицезащитных устройств на воздушной линии «Луговая — Шереметьево» в Лобне. Всего на севере Подмосковья появилось более 140 подобных устройств.

Благодаря специальным устройствам птицы не могут садиться на траверсу опоры линии электропередачи в опасных местах: креплениях гирлянды изоляторов и портальных переходах. Устройства сделаны в виде стержней.

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Теперь пернатые не повредят работе линии и не пострадают сами. Эта работа повысила надежность электроснабжения в Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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