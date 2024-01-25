Подмосковье 25 января 2024, 18:08 Компания «Россети Московский регион» пополнила парк спецтехники Россети Московский регион

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Новые полноприводные автомобили и экскаваторы приобрела компания «Россети Московский регион». Техника поможет проводить плановые и аварийные работы быстрее.

Парк компании пополнили 15 полноприводных автомобилей для доставки бригад и электротехнического оборудования к месту проведения работ, восемь резервных источников снабжения электроэнергией и 17 экскаваторов — незаменимых помощников в проведении земельных, погрузочно-разгрузочных работ и перевозки.

Россети Московский регион

Новая спецтехника отличается мощностью и неприхотливостью в эксплуатации. Она поможет энергетикам быстрее реагировать на внештатные ситуации и проводить плановые работы.

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