Подмосковье 21 августа 2023, 14:31 Компания по сборке шприц-ручек с инсулином в Серпухове нарастит производство до 21 миллиона инъекторов в год Пресс-служба ООО "Герофарм"

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Компания «Герофарм» в поселке Оболенск в Серпухове нарастит производство шприц-ручек с инсулином до 21 миллиона штук в год. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Сейчас компания делает до семи миллионов шприцев ежегодно.

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При участии Центра Содействия Строительству предприятию выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Компания переоборудовала склад готовой продукции в цех по сборке инъекторов.

«Размер инвестиций в проект составил 163 миллиона рублей. Создано 17 рабочих мест», — уточнили в ведомстве.

«Герофарм» — национальный производитель биотехнологических препаратов. В 2022 году компания нарастила производство инсулинов почти на 70% по сравнению с годом ранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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