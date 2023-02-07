Подмосковье 07 февраля 2023, 20:27 Компания по ремонту машин с дизельными двигателями из Ивантеевки наладила импортозамещение

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Сеть сервисных центров по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей «Белавтодизель.ру» из Ивантеевки наладила импортозамещение. В прошлом году компания закупила новое оборудование, создала дополнительные рабочие места и ввела новые услуги.

Организация ремонтирует грузовые машины, автобусы и спецтехнику. Клиентами компании являются и сервисные центры по обслуживанию таких машин. В прошлом году специалисты сети начали ремонтировать насос-форсунок HEUI производства Caterpillar. Это делается с помощью сертифицированного оборудования Hartridge Toledo-HEUI Master.

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Также в январе этого года компания заказала новый стенд для ремонта современных топливных узлов российского и иностранного производства. Штат организации расширился, сейчас компания ищет трех специалистов.

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После введения санкций с российского рынка ушли семь марок грузовых машин, с поставками деталей для них также появились проблемы.

«И наша фирма столкнулась с трудностями, связанными с дефицитом оригинальных запасных частей и возросшей в разы их стоимостью», — пояснил коммерческий директор компании Михаил Юрков.

Однако из-за недостатка запчастей владельцы автомобилей начали чаще ремонтировать свои машины, хотя ранее они просто меняли сломавшиеся детали на новые. В итоге проблему с дефицитными и дорогими запасными частями решил Алтайский завод прецизионных изделий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал школьникам из Балашихи о том, как Подмосковью удалось противостоять санкциям и сохранить стабильное экономическое состояние. Он сообщил о мерах поддержки предпринимателей в это время.

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