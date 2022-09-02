Подмосковье 02 сентября 2022, 00:36 Поделиться Telegram

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Viber Компания по производству термического оборудования из Солнечногорска отпраздновала тридцатилетие Телеканал "360"

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В Солнечногорске компания по производству термического оборудования отпраздновала свое тридцатилетие. Поздравительный адрес от губернатора Московской области предприятию вручил глава округа Виктор Родионов.

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Предприятие сегодня насчитывает 326 человек. За 30 лет работы здесь выпустили более 16 тысяч единиц оборудования для термической обработки. Это газовые и электрические печи, эндогенераторы, сушильные камеры и не только.

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«Если мы раньше изготавливали изделия больше ручным способом привода, то теперь это механизированные, причем механизация — и гидравлические, и электромеханические приводы, пневматические», — рассказал директор производства ЗАО «Накал Пром» Андрей Максимов.

Телеканал "360"

Глава Солнечногорска Виктор Родионов поздравил компанию с юбилеем. Также он передал поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ходе мероприятия стало известно, что благодарность работникам предприятия будет не только устной — в этом месяце весь штат порадуют премией в честь юбилея.

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