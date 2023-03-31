31 марта 2023, 10:30
Компания по производству снеков из Химок заняла 1-е место на конкурсе «Экспортер года»
Компания по производству снеков «БиоФудЛаб» из Химок победила в конкурсе «Экспортер года». Она заняла первое место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса».
Компания стала лидером по экспорту продуктов собственного производства по итогам 2022 года. Их снеки можно купить в Казахстане, Белоруссии, Абхазии, Азербайджане, ОАЭ, Испании, Италии, Финляндии и Голландии.
Предприятие выпускает продукты для полезного питания без сахара, глютена и жиров животного происхождения. Например, протеиновые батончики без сахара, безглютеновое печенье, растительное молоко и мясо, которое производится по уникальной технологии двойной ферментации.
«БиоФудЛаб» запустила выпуск этого инновационного продукта в 2021 году и сейчас является пионером в разработке ферментированного мяса без ГМО. Продукт получился не только вкусным, но и полезным — его отличает наличие лактобактерий и максимально возможный аминокислотный состав.
Продукцию «БиоФудЛаб» оценили спортсмены, вегетарианцы и дети. Она была признана лучшим брендом питания для детей в 2021 году.
Компания помогает малоимущим и многодетным семьям, воспитанникам Химкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Также на производстве проводят экскурсии.
Сейчас на предприятии работает более 70 человек. В планах — расширение производства и создание новых рабочих мест.
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