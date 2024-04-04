Подмосковье 04 апреля 2024, 16:26 Компания по производству мороженого в Солнечногорске нарастит поставки за рубеж Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай посетил одно из местных предприятий «Иль Мио Мороженко», специализирующееся на производстве мороженого разных видов. Компания под брендом «Айскро» работает на территории округа на протяжении девяти лет.

Александр Мамлай вместе с уполномоченным главы муниципалитета Иваном Цицилиным познакомились с рабочим процессом и обсудили актуальные вопросы с представителями компании.

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Сейчас на производстве выпускают около 67 вкусов продукции для четырех линеек: «Sport» — протеиновое мороженое без сахара с L-карнитином; «Vegan» — безлактозное мороженое без сахара; «Classic» — классическое мороженое; «Vita» — с микроэлементами.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Мороженое планируют экспортировать в зарубежные страны, в том числе и в Китай. В планах у компании увеличить в три раза объемы поставок за рубеж — до 60 тонн продукции в месяц.

«За последние годы руководству предприятия удалось достичь хороших результатов. Это и расширение линейки выпускаемой продукции, и увеличение объемов. Постоянно расширяется и сеть партнеров компании. Среди них „Азбука вкуса“, „ВкусВилл“, авиакомпания „Россия“. При поддержке регионального правительства и со стороны администрации муниципалитета сделаем все необходимое для развития компании», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

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