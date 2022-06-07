Компания по производству купольных беседок из Коломны начала переговоры о поставках за рубеж

Коломенская компания по производству купольных беседок планирует расширять сеть поставок своей продукции в другие страны. Сейчас идут переговоры с партнерами из Казахстана и Грузии. В дальнейшем географию планируется расширить еще больше.

Компания максимально минимизирует расходы, у нее нет не только магазина, но и склада и станков. Благодаря сокращению трат на производство стоимость беседки получается меньше. Софт и материалы для подмосковных купольных шедевров на предприятии используются отечественные. От импорта компания не зависит.

«Не имея магазина, мы можем предложить нашим заказчикам, просто перейдя по ссылке, примерить уже готовый продукт у себя на участке, то есть физически беседки нет, а в дополненной реальности вы можете ее поставить, покрутить, выбрать размер, привязать к точке и посмотреть, как она будет выглядеть», — рассказал директор компании Павел Сергеев.

Конструкторы компании разрабатывают проект беседки с учетом климатических особенностей региона заказчика. Например, для Новороссийска проектировали усиленную конструкцию, чтобы выдержала норд-ост.

Одну из конструкторских идей можно увидеть и в арт-квартале «Патефонка». Беседка солидного размера — восемь на девять метров.