Подмосковье 11 мая 2023, 19:00 Компания по производству гофрокартона из Липецка откроет предприятия в Подмосковье

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Липецкая компания «Л-ПАК» при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) построит на территории особой экономической зоны «Кашира» предприятия по производству гофрированного картона и упаковочной продукции, а также завод по переработке макулатуры. Первую очередь комплекса планируют запустить в 2024 году.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий размер инвестиций в проект составит свыше 10 миллиардов рублей. После первого этапа реализации в Кашире появится около 300 рабочих мест, в будущем штат предприятия будет увеличен до 1000 специалистов.

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«Завод по производству упаковки из гофрокартона инвестор планирует запустить уже в конце 2024 года, завод по переработке макулатуры — в 2026 году», — рассказала заместитель председателя правительства — уточнила Зиновьева.

Компания работает уже более 20 лет. У предприятия есть завод в Липецке, где производится пятислойный и трехслойный гофрокартон. На объектах в Подмосковье планируется выпускать четырехклапанные коробки, крупногабаритную тару и изделия сложной высечки. Продукция «Л-ПАК» применяется для упаковки продуктов питания, косметики, мебели, лекарств и прочее.

Как отметил директор завода по развитию Сергей Романов, предприятие поставляет готовые изделия по всей территории России и стран СНГ. Специалисты используют в качестве сырья картон и бумагу.

«Мы работаем по принципам устойчивого развития, превращая отходы в сырье, из которого в дальнейшем производим готовую продукцию. После запуска второго завода, на котором будет установлена бумагоделательная машина, мы сможем принимать на переработку макулатуру со всего Подмосковья», — добавил Романов.

На первоначальном этапе в ОЭЗ «Кашира» компания планирует запустить производственные цеха, склады сырья и готовой продукции, а также линию по двухстороннему нанесению цветной печати на картонную продукцию. На предприятии будет установлено высокотехнологичное оборудование, которое позволит изготавливать упаковки в кратчайшие сроки.

По словам генерального директора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина, реализация инвестиционного проекта в Подмосковье позволит предприятию увеличить скорость производства более чем в два раза. Постепенно объем выпуска готовой продукции достигнет до 50 миллионов квадратных метров гофрокартона в месяц.

«Производственные процессы „Л-ПАК“ планирует выстраивать на основе инструментов бережливого производства, которые предусматривают работу без выпуска дефектной продукции, без простоев, без перепроизводства и без излишних транспортировок. Кстати, несколько лет назад компания установила мировой рекорд: за 12-часовую смену было произведено 337 000 изделий», — отметил Слипенькин.

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