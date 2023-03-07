07 марта 2023, 13:18
Компания по производству бытовых изделий из Подмосковья получит поддержку Фонда развития промышленности России
Компания «Бытпласт» из Егорьевска получит поддержку Фонда развития промышленности России. Предприятию одобрили кредит на льготных условиях для реализации проекта по импортозамещению. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.
«Бытпласт» получит кредит на сумму 100 миллионов рублей под один процент годовых. Объем инвестиций в модернизацию производства превысит 183 миллиона.
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«На предприятии дополнительно создадут около 15 новых рабочих мест. Проект компании направлен на реализацию проекта импортозамещения бытовых изделий из пластмассы», — сказала Екатерина Зиновьева.
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Кредит позволит предприятию улучшить оборудование и запустить производство товаров по новой технологии. Стоимость продукции компании будет ниже импортных аналогов на 15%.
Директор Фонда развития промышленности области Павел Ильин добавил, что в прошлом году компания уже получила поддержку на сумму более 364 миллионов рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что развитие территорий сделает большой вклад в победу в СВО. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.
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