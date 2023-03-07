Подмосковье 07 марта 2023, 13:18 Компания по производству бытовых изделий из Подмосковья получит поддержку Фонда развития промышленности России

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Компания «Бытпласт» из Егорьевска получит поддержку Фонда развития промышленности России. Предприятию одобрили кредит на льготных условиях для реализации проекта по импортозамещению. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Бытпласт» получит кредит на сумму 100 миллионов рублей под один процент годовых. Объем инвестиций в модернизацию производства превысит 183 миллиона.

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«На предприятии дополнительно создадут около 15 новых рабочих мест. Проект компании направлен на реализацию проекта импортозамещения бытовых изделий из пластмассы», — сказала Екатерина Зиновьева.

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Кредит позволит предприятию улучшить оборудование и запустить производство товаров по новой технологии. Стоимость продукции компании будет ниже импортных аналогов на 15%.

Директор Фонда развития промышленности области Павел Ильин добавил, что в прошлом году компания уже получила поддержку на сумму более 364 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что развитие территорий сделает большой вклад в победу в СВО. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.

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