Подмосковье 23 марта 2023, 12:48 Компания по обслуживанию аэропорта Шереметьево внедрила автоматизированную систему управления Международный аэропорт Шереметьево

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Оператор наземного обслуживания «Шереметьево Хэндлинг», который обслуживает аэропорт Шереметьево, и российский ИТ-холдинг «Группа Т1» разработали и внедрили единую автоматизированную систему управления предприятием. Продукт назвали «1С: ERP. Управление холдингом».

Сейчас «Шереметьево Хэндлинг» является крупнейшим в России оператором обслуживания самолетов и пассажиров. До внедрения инновации он пользовался продуктами иностранного производства.

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Система управления предприятием ERP включает в себя все производственные и административные процессы. Она поможет работникам холдинга ускорить принятие решений.

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«С технической и экономической точек зрения решение для нас оптимально. Мы рассчитываем существенно сократить дальнейшие затраты на поддержку единой системы, а также время на разработку дополнительной функциональности для внутреннего заказчика», — заявил замгендиректора по ИТ «Шереметьево Хэндлинг» Александр Добровинский.

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