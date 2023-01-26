Подмосковье 26 января 2023, 15:43 Компания по изготовлению вакуумных столов во Фрязине нарастит мощности в 2023 году

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В этом году производственно-технический центр «Вектор» планирует увеличить свои мощности. Компания собирается перейти на круглосуточную работу. Предприятие сосредоточено на проектировании, изготовлении и поставках вакуумных столов в составе готовых систем для установки на современные станки с числовым программным управлением.

«Мы взяли два узких направления и сконцентрировались на них. С нами может состязаться только одна компания, которая находится в Германии, и, может быть, одна в США, больше таких нет», — сообщил гендиректор компании Артем Губин.

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В прошлом году организация собиралась строить собственный цех, однако из-за пожара на мебельной фабрике, находившейся по соседству, осуществить план не удалось. В этом году «Вектор» собирается не только перейти на круглосуточную работу, но и увеличить объемы производства, а также расширить штат.

Ранее компания получила деньги на закупку оборудования из регионального бюджета.

За 11 лет «Вектор» поставил более 600 комплектов вакуумной оснастки и 100 крепежной оснастки для измерительных машин. Так, для авиастроительной организации «Гражданские самолеты Сухого» центр разработал вакуумный стол, который позволяет закрепить кривые детали для их последующей ручной обработки.

Отметим, вакуумные системы используют для фрезерования, шлифования или гравировки.

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