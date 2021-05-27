Компания Nutricia отметила 50-летие завода в Истре открытием новой линии

Компания Nutricia, специализирующаяся на выпуске детского питания, отметила 50-летний юбилей своего завода в Истре открытием новой производственной линии. Участие в торжественном открытии приняла министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Министр поздравила коллектив предприятия с юбилеем и открытием нового производства, а также пожелала компании коммерческих успехов и дальнейшего развития.

«Завод компании Nutricia — одно из самых высокотехнологичных предприятий своего профиля в России. За счет новой производственной линии, в которую было инвестировано 277 млн рублей, мощность предприятия увеличится на 4400 тонн готовой продукции в год. Кроме того, на линии будет запущено производство упаковки, что позволит полностью локализовать производственный цикл в одном месте и завершить программу импортозамещения», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Глава регионального Мининвеста отметила высокую инвестиционную активность в Подмосковье международной группы Danone, куда входит предприятие Nutricia, и гарантировала полное содействие инвестблока правительства региона в любых новых инициативах компании Danone.

Завод в Истре был построен в 1971 году и начал выпускать молочную продукцию, но уже со следующего года стал специализироваться на производстве детского питания. Предприятие постоянно совершенствуется и модернизируется, отвечая всем современным требованиям. Общая площадь завода превышает 11 гектаров, не предприятии занято более 150 человек.