Подмосковье 08 декабря 2023, 15:55 Компания «Нафта-Хим» из Клина нарастила производство благодаря нацпроекту «Производительность труда» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Нафта-Хим» из городского округа Клин провела совещание на своей производственной площадке. В ходе мероприятия обсудили реализацию пилотного этапа нацпроекта «Производительность труда».

Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания специализируется на производстве наполнителей для спальных матрасов, таких как латексированные кокосовые маты, нетканое полотно Холлкон, Би-кокос и латекс.

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«Нафта-Хим» стала участником национального проекта летом 2023 года. Компания получила поддержку от представителей Регионального центра компетенций (РЦК), которые поделились опытом внедрения практик бережливого производства.

Эксперты РЦК совместно с участниками рабочей группы выбрали производство латексированных кокосовых матов в качестве пилотного потока, так как данный вид продукции является наиболее востребованным и занимает основной объем заказов компании.

Работа над проектом началась с формирования и обучения рабочей группы, а также проведения диагностики текущего состояния. По результатам реализации проекта обнаружили проблемы и успешно применили инструменты бережливого производства. Как итог, компания смогла сократить время производственных процессов на 10%, улучшить оборот запасов на 12% и увеличить производительность персонала на 12%.

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