Подмосковье 08 февраля 2024, 14:58 Компания «Мострансавто» запустит бесплатные шаттлы до «Лыжни России» в Химках АО "Мострансавто"

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Участников 42-й массовой гонки «Лыжня России» довезут к месту старта бесплатные автобусы «Мострансавто». Шаттлы будут ходить 10 февраля от ТЦ «Мега Химки» — об этом сообщили в Минтрансе региона.

Всех любителей активного отдыха автобусы будут ждать с 08:00 до 16:00 у ТЦ «Мега Химки». Они отвезут к месту старта — до центральной площадки Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

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Часть автобусов задействуют в заказных перевозках — они доставят организованные группы. Планируется перевезти к месту старта около 240 человек.

Перед выходом на маршруты автобусы пройдут необходимую предрейсовую проверку. С водителями проведут инструктаж по безопасности и соблюдению ПДД.

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