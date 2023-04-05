Подмосковье 05 апреля 2023, 18:55 Компания «Мострансавто» закупила 8 тысяч запасных частей для транспорта Минтранс Подмосковья

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«Мострансавто» закупила запасные части для подвижного состава. Так, для транспортных средств компании готово восемь тысяч элементов, куда входят: тормозные колодки, стартеры, запчасти для ДВС, генераторы, турбины и другое. Об этом сообщили в минтрансе Подмосковья.

Закупка запчастей позволит обеспечить бесперебойное обслуживание и ремонт автобусов, если возникнет потребность. Отмечается, что «Мострансавто» является одним из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Предприятие регулярно обновляет подвижной состав и работает над улучшением качества перевозок.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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