Подмосковье 20 февраля 2023, 12:39 Компания «Мострансавто» угостит пассажиров блинами на масленичной неделе Unsplash

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Блины бесплатно раздадут пассажирам компании «Мострансавто» на автостанциях и автовокзалах Подмосковья с 20 по 22 февраля. Планируется угостить около тысячи человек.

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Главное масленичное угощение можно будет попробовать с 20 по 22 февраля на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», а также на некоторых остановках.

«По уже сложившейся традиции мы устроим вкусные проводы зимы для наших пассажиров, а румяные блины — это неизменный атрибут праздничной недели. Получить угощение сможет любой желающий», — рассказали в транспортной компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых ярмарках и фестивалях в Подмосковье. Сейчас там можно найти много масленичных мероприятий, включая необычные.