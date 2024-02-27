Подмосковье 27 февраля 2024, 13:35 Компания «Мострансавто» разработала инструкцию для начинающих водителей автобусов АО "Мострансавто"

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Транспортная компания «Мострансавто» продолжает набор водителей. В первую очередь они нужны в Истре, Домодедове, Химках, Одинцове и Балашихе. Компания разработала специальную инструкцию для начинающих водителей, которая позволит быстрее адаптироваться на предприятии.

Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и иметь водительские права категории D. При этом, опыт работы не обязателен. При отсутствии необходимой категории соискатель может пройти курс переподготовки в Балашихе.

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На данный момент в «Мострансавто» работают свыше девяти тысяч водителей. Для работников предприятия предусмотрены специальные льготы: увеличенный отпуск до 42 дней, сезонную форменную одежду, путевки в детские оздоровительные лагеря для детей работников, а также бесплатный проезд на автобусах предприятия.

Уточнить вопросы по трудоустройству можно по телефонам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья. Он подчеркнул, что для разработки маршрутов используется искусственный интеллект. Кроме того, в регионе продолжается закупка новых автобусов.

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