Подмосковье 26 июня 2023, 15:05 Компания «Мострансавто» приняла на работу более 520 соискателей с начала года пресс-служба губернатора МО

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С начала года компания «Мострансавто» приняла на работу более 520 водителей. Больше всего набрали филиалы в Химках и Королеве — 86 и 72 соискателя соответственно, сообщили в Минтрансе Московской области.

«Компания приглашает на работу соискателей с открытой категорией D. Кандидат на должность водителя должен иметь среднее образование и достичь 21 года», — уточнили в ведомстве.

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Иногородним соискателям предоставят общежитие. С 1 июня им начали выплачивать 10 тысяч рублей ежемесячно в течение первых трех месяцев с момента трудоустройства. Также водителям предоставят отпуск до 42 календарных дней, бесплатный проезд в автобусах предприятия, бесплатная сезонная корпоративная одежда. По желанию водитель может поучаствовать в профессиональном конкурсе.

На данный момент в транспортной компании работают около восьми тысяч водителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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