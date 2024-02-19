Подмосковье 19 февраля 2024, 15:05 Компания «Мострансавто» пригласила водителей на бесплатную программу обучения Пресс-служба Мострансавто

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Жителей и гостей Подмосковья пригласили на программу обучения водителей в «Мострансавто». Ее уже прошли более 30 человек, еще 67 продолжают заниматься.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, желающие могут стать водителями с помощью бесплатной программы переподготовки на категорию D. Соискателям выплачивают стипендию, а после сдачи экзаменов трудоустраивают в компанию. Пройти обучение могут жители старше 21 года с водительским удостоверением категорий B или C.

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В ведомстве добавили, что в конце 2023 года курс прошла первая группа более чем из 30 человек. Сейчас в процессе обучения еще 67.

Записаться на занятия можно по телефону +7 (903) 161-92-91 адресу электронной почты rabota@mtamo.ru. После обучения водитель должен отработать в «Мострансавто» не менее года.

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