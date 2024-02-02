Подмосковье 02 февраля 2024, 13:38 Компания «Мострансавто» предоставила 137 автобусов по заказу ЦППК в январе АО «Мострансавто»

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ЦППК заказала 137 автобусов большого класса у компании «Мострансавто» в январе. Транспорт нужен для организации компенсационных маршрутов.

Автобусы перевозили пассажиров на маршрутах, дублирующих движение электропоездов, расписание которых изменилось из-за ремонта на ж/д инфраструктуре. Отмечается, что больше всего транспортных средств работало на Савеловском направлении.

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Перед выходом на рейс с водителями проводили инструктаж о неукоснительном соблюдении ПДД, расписания и схемы движения. Автобусы компании курсировали до окончания путевых работ и полного возобновления железнодорожного сообщения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году. Все они оснащены системами климат-контроля, электронными табло и USB-розетками.

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