Подмосковье 20 июля 2023, 10:47 Компания «Мострансавто» получила более 850 новых автобусов с начала года фото: пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковный перевозчик «Мострансавто» получил сотни новых автобусов большого и среднего классов с начала года. Это позволило «омолодить» парк техники и улучшить качество пассажирских перевозок.

В этом году «Мострансавто» получит в общей сложности 854 новых автобуса ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-4292, НеФАЗ 5299-40 и НеФАЗ 5299-31. Поставки машин большого и среднего классов марки ЛиАЗ уже завершены в полном объеме. До конца декабря в автопарк продолжит прибывать состав малого и среднего классов.

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«Обновление подвижного состава — наша вторая по приоритетности задача. Первая — своевременные, безопасные и комфортные перевозки. Новые автобусы уже сейчас позволяют нам улучшить качество услуг и обеспечить работу по расписанию», — отметил генеральный директор компании «Мострансавто» Сергей Кайгородов.

Благодаря новой технике автопарк предприятия «помолодел». Средний возраст автобусов сейчас составляет 5,7 года — это почти на 1,5 года меньше, чем раньше.

В новых автобусах есть кондиционеры, электронные табло, системы видеонаблюдения и устройства для проезда инвалидов. В некоторых моделях можно найти и USB для зарядки мобильных устройств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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