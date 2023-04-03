Подмосковье 03 апреля 2023, 10:50 Компания «Мострансавто» получила более 12 тысяч новых брендированных шин

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Компания «Мострансавто» получила более 12 тысяч шин по централизованному договору с компанией-производителем покрышек. Поставщик выполнил обязательства на 100%.

На данный момент планируется заключение нового договора на поставку более десяти тысяч шин, даты и детали уточняются. Это позволит обеспечить непрерывное снабжение филиалов покрышками.

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За минувшие месяцы на склад предприятия в Ногинске поступили изделия, предназначенные для комплектации автобусов большого, среднего и малого классов в четырех типоразмерах. Более 9,2 тысячи покрышек уже передали в другие подразделения.

Отмечается, что всесезонные шины разработаны для общественного транспорта и обеспечивают хорошее сцепление с дорожным покрытием.

Новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьев.

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