03 апреля 2023, 10:50
Компания «Мострансавто» получила более 12 тысяч новых брендированных шин
Компания «Мострансавто» получила более 12 тысяч шин по централизованному договору с компанией-производителем покрышек. Поставщик выполнил обязательства на 100%.
На данный момент планируется заключение нового договора на поставку более десяти тысяч шин, даты и детали уточняются. Это позволит обеспечить непрерывное снабжение филиалов покрышками.
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За минувшие месяцы на склад предприятия в Ногинске поступили изделия, предназначенные для комплектации автобусов большого, среднего и малого классов в четырех типоразмерах. Более 9,2 тысячи покрышек уже передали в другие подразделения.
Отмечается, что всесезонные шины разработаны для общественного транспорта и обеспечивают хорошее сцепление с дорожным покрытием.
Новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
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