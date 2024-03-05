Подмосковье 05 марта 2024, 14:10 Компания «Мострансавто» получила 28 фото на конкурс «Автобус в кадре» АО «Мострансавто»

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Компания «Мострансавто» запустила фотоконкурс «Автобус в кадре» 20 февраля. До 1 апреля все желающие могут принять участие и отправить снимок транспортного средства предприятия.

Снимки принимают по почте konkursmta@mail.ru. Работы размещаются на официальном сайте компании, а также в Telegram-канале и на странице «ВКонтакте». Авторы пяти лучших работ получат сувениры от «Мострансавто».

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Обязательное требование — горизонтальный снимок в высоком разрешении в формате .jpeg, .png, .pdf. или .tiff.

В теле письма необходимо указать номер автобусного маршрута и городской округ, где был сделан снимок, а также ФИО, место проживания автора и номер телефона для связи.

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