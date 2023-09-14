14 сентября 2023, 17:34
Компания «Мострансавто» поддержит участников акции «Наш лес»
Автобусы «Мострансавто» перевезут в ближайшую субботу участников акции «Наш лес. Посади свое дерево» на центральную площадку в Богородском округе. На рейс выйдут автобусы большого класса. Для комфортного и быстрого проезда транспортные средства будут курсировать в режиме шаттлов.
Предварительно все автобусы пройдут обязательный контроль, а с водителями проведут дополнительный инструктаж по работе на маршрутах, соблюдению ПДД и правил перевозки пассажиров.
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Экоакция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Московской области с 16 по 30 сентября. С адресами ее проведения можно ознакомиться на региональном геопортале.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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