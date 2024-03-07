Подмосковье 07 марта 2024, 16:53 Компания «Мострансавто» подарила 2 тысячи цветов в преддверии 8 Марта Минтранс Московской области

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В честь Международного женского дня подмосковные перевозчики общественного транспорта Подмосковья украсили свои автобусы праздничными открытками. Кроме того, компания «Мострансавто» подарила пассажиркам две тысячи цветов.

В региональном Минтрансе уточнили, что 8 Марта получить букет можно будет на автовокзалах, автостанциях и на некоторых остановочных пунктах.

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Напомним, в праздники в транспортной работе на маршрутах задействуют 6,5 тысячи автобусов. Перед выпуском на рейс все транспортные средства пройдут ТО, а с водителями проведут дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД.

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