Подмосковье 04 апреля 2023, 11:47 Компания «Мострансавто» перевела расписание всех маршрутов в Подмосковье в онлайн Минтранс Подмосковья

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Компания «Мострансавто» запустила акцию «Скачай, не срывай». Теперь пассажиры могут ознакомиться с расписанием автобусов в Подмосковье на официальном сайте перевозчика.

«К сожалению, мы регулярно сталкиваемся со случаями вандализма на остановках наших автобусов. Сотрудники предприятия выезжают на остановки, размещают график движения, а через неделю аналогичное обращение приходит повторно, то есть расписания просто срывают и забирают», — прокомментировал генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов.

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Он также подчеркнул, что сервис позволяет пассажирам скачать расписание. Таким образом, уточнить график конкретного автобуса можно будет в любой момент. Опция доступна в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание».

На данный момент новый сервис находится в тестовом режиме, поэтому компания просит пассажиров написать в Telegram-бот или через личный кабинет на сайте компании в рубрике «Работа сайта», если они обнаружили ошибку или неточность.

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