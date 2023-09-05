Подмосковье 05 сентября 2023, 11:47 Компания «Мострансавто» передала «Народному фронту» новый автобус для волонтеров в Донбассе Народный фронт

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Компания «Мострансавто» передала «Народному фронту» автобус малого класса для волонтеров, отправляющихся в Донбасс. Он оснащен современным дизельным двигателем и рассчитан на 18 мест.

Как рассказали в «Народном фронте», перед передачей автобус прошел проверку и обслуживание. Его будут использовать для перевозки студентов-волонтеров, которые будут участвовать в гуманитарных миссиях, разбирать завалы и выполнять другую работу. Также транспорт будет перевозить людей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с ампутациями конечностей в Ростов.

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«„Народный фронт“ регулярно организует поездки групп пострадавших из новых регионов в Ростов, где далее партнерские организации помогают им пройти программу реабилитации и установить протезы. Каждый месяц помощь получают от 10 до 30 человек. Автобус действительно был нам очень нужен, потому что без него команда испытывала трудности с организацией перевозок. Его появление значительно облегчит всем работу», — сказал представитель «Народного фронта» Иван Скиба.

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