Подмосковье 15 июня 2023, 14:04 Компания «Мострансавто» организовала раздачу бутылок воды для пассажиров Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

На фоне жары в Подмосковье «Мострансавто» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона организовало раздачу бутылок с питьевой водой пассажирам компании.

«Акция, которую мы организовываем ежегодно в жаркую погоду — способ поддержать жителей и гостей Московской области в период экстремальных погодных условий. Призываем наших пассажиров соблюдать элементарные меры предосторожности в жаркую погоду», — прокомментировали в «Мострансавто».

Реклама

Воду раздают на автовокзалах и автостанциях с наибольшим трафиком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».