25 августа 2023, 11:23
Компания «Мострансавто» напомнила правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах
Компания «Мострансавто» напомнила пассажирам правила перевозки спортинвентаря и средств индивидуальной мобильности в общественном транспорте. Например, любители активного отдыха могут бесплатно провозить с собой снаряжение, размер которого не превышает 120 сантиметров.
Поездку с более крупными предметами — самокатами, велосипедами и прочим инвентарем — пассажиры должны оплатить дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади.
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Стоимость провоза сезонного спортинвентаря в городском и пригородном транспорте до 25 километров составляет 45 рублей, на расстояние до 50 километров — 90 рублей, свыше 50 километров — 135 рублей.
Отмечается, что водитель может отказать пассажиру в перевозке снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из транспорта.
В Подмосковье запустят 175 автобусов, на которых жители смогут добираться до станций МЦД. Важно сделать проезд максимально удобным, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
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