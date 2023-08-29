Компания «Мострансавто» напомнила правила перевозки домашних животных | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:23 Компания «Мострансавто» напомнила правила перевозки домашних животных АО "Мострансавто"

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Жителям Подмосковья напоминают правила перевозки домашних животных в автобусах «Мострансавто». Для некоторых категорий питомцев есть возможность бесплатного проезда. Например, если хозяин держит на руках собаку карликовой породы или едет в сопровождении собаки-поводыря, оплата не потребуется.

Собаки должны быть в наморднике и с поводком. Других питомцев, включая птиц и рептилий, необходимо перевозить в специальных клетках или переносках. Внимание пассажиров обращают на то, что габариты ручной клади в сумме не должны превышать 120 сантиметров в длину, ширину и высоту.

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Проезд животного оплачивается дополнительно согласно тарифу: в городском и пригородном сообщении до 25 километров стоимость перевозки составляет 45 рублей, на расстояние до 50 километров включительно — 90 рублей, далее — 135 рублей.

В Подмосковье запустят 175 автобусов, на которых жители смогут добираться до станций МЦД. Важно сделать проезд максимально удобным, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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