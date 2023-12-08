Подмосковье 08 декабря 2023, 18:16 Компания «Мострансавто» напомнила о правилах перевозки зимнего спортинвентаря АО "Мострансавто"

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Представители компании «Мострансавто» напомнили жителям Московской области о правилах перевозки в автобусах зимнего спортинвентаря. Одно из главных условий – он не должен пачкать салон и одежду других пассажиров.

Жители Подмосковья могут провозить бесплатно спортивный инвентарь, габариты которого не превышают 120 сантиметров. К нему относятся коньки и ледянки. За более крупные предметы, параметры которых не превышают в сумме 180 сантиметров, придется заплатить отдельно согласно тарифу на провоз ручной клади.

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Стоимость провоза спортивного инвентаря в городском общественном транспорте составляет 49 рублей. Цена за транспортировку снаряжения на пригородных автобусах варьируется от 49 рублей до 147 рублей. Точная стоимость будет зависеть от расстояния.

Отметим, что водитель автобуса может отказать в провозе спортивного инвентарная, если он мешает другим пассажирам беспрепятственно выходить или заходить в общественный транспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

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