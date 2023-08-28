Подмосковье 28 августа 2023, 11:43 Компания «Мострансавто» начала подготовку автобусов к осени АО "Мострансавто"

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Подготовка транспорта «Мострансавто» к осенне-зимнему периоду началась в Подмосковье. Свыше четырех тысяч линейных автобусов пройдут сезонное ТО в ремонтных зонах филиалов и сервисных центрах.

Техобслуживание пройдут автобусы большого, среднего и малого классов. Специалисты проведут диагностику систем и оборудования, влияющих на комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Особое внимание уделят проверке работы систем отопления салона, а также охлаждения ДВС. Кроме того, в транспорте проверят работу подъемников и аппарелей для маломобильных пассажиров.

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Отмечается, что в филиалах «Мострансавто» находится необходимое количество запчастей, технических жидкостей и расходного материала. Все работы выполнят в соответствии с перечнем проверочных пунктов и завершат к концу октября.

С водителями перед началом осенне-зимнего сезона проведут обязательные инструктажи о правилах работы в неблагоприятных погодных условиях и соблюдению температурного режима в салонах автобусов.

В Подмосковье запустят 175 автобусов, на которых жители смогут добираться до станций МЦД. Важно сделать проезд максимально удобным, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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