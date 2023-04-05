Подмосковье 05 апреля 2023, 15:35 Компания «Мособлгаз» начнет обслуживать оборудование во всех домах Подмосковья с 1 сентября

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Новый порядок проверки газового оборудования начнет действовать на территории Московской области с 1 сентября — об этом в эфире «Область перемен» напомнил депутат Мособлдумы Игорь Коханый. Другие гости программы рассказали о развитии экологического туризма в Подмосковье.

Закон во благо

Новый закон, направленный на усиление безопасности газоснабжения, вступает в силу 1 сентября 2023 года. Теперь обслуживать оборудование в домах и в квартирах должна будет та же организация, что и поставляет природное топливо. Такие правила ввели для того, чтобы избежать в газовой цепочке недобросовестных посредников и минимизировать число инцидентов.

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«Этот закон достаточно радикальный. Мы долго шли к тому, чтобы один дом обслуживала одна организация, и теперь эти полномочия возложены на газораспределительные организации. У нас в Подмосковье это „Мособлгаз“. Считаю, что это пойдет на благо», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Ранее губернатор Андрей Воробьев доложил президенту, что в Московской области практически завершили работы по программе социальной газификации.

Отдых со смыслом

Еще один законопроект, который приняла Госдума, регулирует развитие экологического туризма. При его разработке был учтен позитивный опыт Подмосковья — такие путешествия активно развиваются в регионе последние несколько лет.

«С учетом высоких темпов развития нашей области, заповедные уголки природы у нас хорошо сохранились. В регионе 264 особо охраняемые природные территории, узнать об их расположении можно, посетив геопортал Подмосковья», — рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Тюрин.

Как у бабушки

Еще одним гостем программы «Область перемен» стал фермер-ремесленник Григорий Глушенков из Дмитрова. Он подает заявку на областной грант по развитию экотуризма.

Ранее Григорию уже удалось стать обладателем гранта от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья — на эти деньги фермер построил пасеку и столярную мастерскую. В планах — развиваться дальше.

«Я родился в Москве, и в 40 лет пришло понимание, чем хочется заняться. Вспомнил, что в детстве, в деревне у бабушки, был очень счастлив. Начал думать о том, как жить на земле. Потом купили участок, построили дом. Мой дед держал пасеку, и я решил пойти по его стопам. С пчел и началась моя деятельность», — рассказал ремесленник.