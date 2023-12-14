Подмосковье 14 декабря 2023, 15:29 Компания «Мособлгаз» на 100% выполнила годовой план по губернаторской программе в Подмосковье Фото: пресс-служба «Мособлгаза»

Читать 360tv в

Реализация губернаторской программы по развитию газификации продолжается в Московской области. Компания «Мособлгаз» выполнила годовой план на 100%, проведя работы в 60 населенных пунктах.

С начала года в Подмосковье заработало 386 километров газопроводов, что позволяет более десяти тысячам жителей подключиться к централизованному газоснабжению.

Реклама

«Мособлгаз завершил работы на всех объектах, которые были запланированы на 2023 год. Мы нарастили темп и в этом году по губернаторской программе перевыполним план: до конца газифицируем еще десять населенных пунктов», — заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Для участия в губернаторской программе населенному пункту необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области. Также важно, чтобы в населенном пункте были прописаны не менее 30 жителей, а предельный лимит капитальных затрат по программе на одного человека не превышал 450 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».