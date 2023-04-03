03 апреля 2023, 13:45
Компания «Мособлэнерго» проведет встречу с абитуриентами МЭИ 8 апреля
День знакомства с «Мособлэнерго» состоится в Московском энергетическом институте 8 апреля. Абитуриентам расскажут о преимуществах работы в компании и помогут определиться с будущей профессией.
Встреча с энергетиками состоится на дне открытых дверей в МЭИ. К участию в мероприятии приглашаются выпускники школ и колледжей Москвы и Подмосковья, а также другие желающие стать абитуриентами института.
Реклама
Специалисты «Мособлэнерго» расскажут об основных направлениях деятельности компании, о целевом обучении и возможностях, которые могут быть предоставлены студентам МЭИ в плане практики и дальнейшего трудоустройства.
В Министерстве энергетики Московской области отметили, что день знакомства с «Мособлэнерго»» проводится в МЭИ ежегодно и традиционно привлекает внимание сотен абитуриентов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
Студенты
Реклама
Реклама