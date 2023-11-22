Подмосковье 22 ноября 2023, 17:50 Компания «Мособлэнерго» получила паспорт готовности к работе в новый осенне-зимний период Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов на территории Подмосковья от Министерства энергетики России. Все запланированные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным расписанием компании.

Согласно информации из Минэнерго, завершен капитальный ремонт 297,66 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, а также отремонтировано оборудование на 234 подстанциях, включая силовые трансформаторы.

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В рамках инвестиционной программы проведено строительство и реконструкция 203,9 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, и добавлено 142,7 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Кроме того, был полностью завершен план технического освидетельствования. Произведено более 570 тысяч работ по техническому обслуживанию электрических сетей. Компания также подготовила к эксплуатации 573 единицы спецтехники, включая 78 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 19 МВт.

На сегодняшний день «Мособлэнерго» обеспечило все необходимые средства для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций, в том числе и в условиях низких температур. На постоянном дежурство находятся 66 бригад, а при чрезвычайных ситуациях дополнительно могут быть привлечены 303 бригады, общим числом более 1,1 тысячи человек.

Руководство «Мособлэнерго» отметило, что компания выполнила план по ремонту и обновлению электросетей к осенне-зимнему периоду в строгом соответствии с утвержденным графиком.

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