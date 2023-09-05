Подмосковье 05 сентября 2023, 13:15 Компания «Мособлэнерго» отремонтировала 248 объектов в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Специалисты компании «Мособлэнерго» проводят масштабную работу по модернизации электросетевого комплекса Подмосковья. К этому дню выполнен ремонт на 248 энергообъектах по всему региону. Это подстанции и линии электропередачи.

Энергетики активно меняют опоры и провода на линиях электропередачи. Уже заменили 493 опоры и 71 километр проводов. Больше всего новых линий проложили в Раменском городском округе — 19,9 километра, Пушкинском — 8,4 километра, Одинцовском — 5,6 километра.

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Кроме того, в рамках программы модернизируют существующие и строят новые энергообъекты. Ввели в эксплуатацию 69,3 километра линий электропередачи, а также 55 новых и реконструированных подстанций. Больше всего новых ТП — четыре штуки — построено в Наро-Фоминске.

В 2023 году программа охватила 26 городских округов Подмосковья — на пять больше, чем в прошлом году. Это те районы, откуда поступало много жалоб населения на плохое качество электроснабжения. Учитывая обращения жителей, и формировался план работ.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, в 2023 году планируется заменить 557 опор ЛЭП, 81 километр кабелей, отремонтировать 35 подстанций, построить 30 новых подстанций. Это позволит увеличить трансформаторную мощность на 13 МВА.

За три года реализации программы качество электроснабжения в Подмосковье выросло на 20%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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