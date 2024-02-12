Подмосковье 12 февраля 2024, 13:22 Компания «Мособлэнерго» обеспечила электричеством новую котельную в Клину АО «Мособлэнерго»

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«Мособлэнерго» построило новую подстанцию с двумя трансформаторами в Клину. Объект будет обеспечивать электричеством модульную котельную на Новоямской улице.

Котельная снабжает теплом и горячей водой более 30 тысяч жителей центральной части города Клина. Ее построили в рамках концессии. В 2023 году по такому же принципу в городском округе возвели еще шесть коммунальных объектов на улицах Радищева, Ленина, Трудовой, в микрорайоне Майданово, а также в поселках Марков Лес и Выголь. Все эти котельные питает электричеством компания «Мособлэнерго».

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