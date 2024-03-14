Подмосковье 14 марта 2024, 12:27 Компания «Мособлэнерго» направила на переработку 800 тонн металлолома в 2023 году Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» направила на переработку 800 тонн металлолома в 2023 году. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, компания направила на переработку 800 тонн лома черных и цветных металлов, а также 144 тонны отработанного трансформаторного масла.

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Кроме того, в прошлом году предприятие направило 8,3 тонны электролома на завод по переработке электронного и электрического оборудования.

В приоритете у Мособлэнерго — безопасное обращение с отходами. Для этого их передают на утилизацию для использования при изготовлении других товаров.

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