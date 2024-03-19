Подмосковье 19 марта 2024, 16:52 Компания «Мосэнергосбыт» заменит свыше 300 тысяч устаревших счетчиков за год Медиасток.рф

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Компания «Мосэнергосбыт» бесплатно заменит счетчики электричества в жилых домах Подмосковья. Процедуру проведут для оборудования с истекшим межповерочным интервалом или вышедшим из строя. Графики работ опублковали по ссылке.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, работы проведет подрядная компания «СтройЭнергоКом».

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В ведомстве добавили, что в прошлом году «Мосэнергосбыт» заменил 175 тысяч счетчиков. До конца года обновят еще более 360 тысяч устройств.

Все приборы включают в единую информационную систему, что избавляет жителей от необходимости передавать показания вручную.

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