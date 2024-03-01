Подмосковье 01 марта 2024, 16:06 Компания «Мосавтодор» займется обслуживанием объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году Пресс-служба Минтранса МО

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Компания «Мосавтодор» завершила подписание контрактов на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на региональных дорогах сроком на один год. В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что подрядная организация будет осуществлять широкий спектр мероприятий, направленных на обслуживание и поддержание в нормативном состоянии более 1,1 тысячи объектов.

Представители ведомства отметили, что в рамках контракта весной пройдут работы по техническому обслуживанию мостов, тоннелей, пешеходных переходов, водопропускных труб, а также эстакад и путепроводов.

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Кроме того, планируется провести работы по предотвращению затоплений, очистке водопропускных труб и очистке резервуаров. В тоннелях проведут восстановление отделки и водоотводных лотков, гидроизоляции, освещения, систем пожаротушения и других технических устройств, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации.

Зимой предусмотрены работы по очистке сооружений от снега, пыли и грязи, обработке дорожных покрытий и тротуаров, ремонту трещин и мелких ям, покраске металлических перил, ограждений и других элементов, а также устранению недочетов в железобетонных конструкциях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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